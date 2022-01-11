Президент Казахстана: Попытка государственного переворота предотвращена

Касым-Жомарт Токаев обвиняет «вооруженных боевиков» в использовании акций протеста против повышения цен на топливо в качестве прикрытия для заговора о захвате власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в понедельник, что его страна победила попытку государственного переворота во время исторических беспорядков на прошлой неделе, обвинив в волнениях боевиков из Центральной Азии, Афганистана и Ближнего Востока.

Об этом пишет Times of Israel.

Он также заявил, что российские войска, призванные на помощь в подавлении беспорядков, находятся в стране только для охраны стратегических объектов и «скоро» вернутся домой.

Центральноазиатская страна переживает последствия самых жестоких беспорядков в своей новейшей истории, но жизнь в крупнейшем городе Казахстана Алматы, похоже, вернулась в нормальное русло в понедельник, когда в стране был объявлен день траура по десяткам погибших.

Токаев заявил в понедельник в ходе видеоконференции с лидерами нескольких бывших советских республик, что «вооруженные боевики» использовали фон протестов — которые начались с митингов по поводу повышения цен на топливо — для попытки захвата власти.

«Это была попытка государственного переворота», — сказал он.

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