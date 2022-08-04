«Своих не бросаем»: В россии высмеяли военного без ног и не пустили в маршрутку

Водитель отказался пропустить бесплатно солдата, потерявшего две ноги на войне в Украине. Видео разборки между водителем и солдатом была размещена в Интернете.
На видео военный без двух ног просит водителя пропустить его в автобус.
«Да я воевал, дед! Я ноги потерял. Там нацисты», — говорит солдат.
Водитель автобуса ответил: «Не надо было воевать, ты хоть три ноги потеряй, мне все равно».
Русский инвалид начал кричать, что он защищал свою страну. Следует отметить, что никто в салоне транспортного средства не поддерживал солдата, все пассажиры спешили ехать.
После чего водитель автобуса взял биту и подошел к солдату, который попросил подвезти его бесплатно.
Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон.
Также редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.
Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!