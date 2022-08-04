«Своих не бросаем»: В россии высмеяли военного без ног и не пустили в маршрутку

Военный, потерявший обе ноги на войне в Украине, просил водителя подвезти его бесплатно, но получил отказ. Водитель не хотел пускать бесплатно в салон солдата.

Водитель отказался пропустить бесплатно солдата, потерявшего две ноги на войне в Украине. Видео разборки между водителем и солдатом была размещена в Интернете.

На видео военный без двух ног просит водителя пропустить его в автобус.

«Да я воевал, дед! Я ноги потерял. Там нацисты», — говорит солдат.

Водитель автобуса ответил: «Не надо было воевать, ты хоть три ноги потеряй, мне все равно».

Русский инвалид начал кричать, что он защищал свою страну. Следует отметить, что никто в салоне транспортного средства не поддерживал солдата, все пассажиры спешили ехать.

После чего водитель автобуса взял биту и подошел к солдату, который попросил подвезти его бесплатно.

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