В сети показали, как украинские военные уничтожили российские гаубицы

На одном из направлений враг обстреливал бойцов гаубицами «Мста-Б», однако разведчикам удалось обнаружить местоположение противника — артиллеристы нанесли удар в ответ.

Украинские военные смогли уничтожить очередную партию техники российских оккупантов. На этот раз речь идет о гаубицах, которые обстреливали позиции украинских военных. Фотографии уничтоженной техники уже появились в сети.

Они были опубликованы на телеграм-канале Оперативный ВСУ.

«Расчеты рашистских гаубиц «Мста-Б» думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили местонахождение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки «камни с неба» попали по боекомплекту, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик Урал», — написали администраторы канала.

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