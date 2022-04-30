В сети показали, как украинские военные уничтожили российские гаубицы

Украинские военные смогли уничтожить очередную партию техники российских оккупантов. На этот раз речь идет о гаубицах, которые обстреливали позиции украинских военных. Фотографии уничтоженной техники уже появились в сети.
Они были опубликованы на телеграм-канале Оперативный ВСУ.
«Расчеты рашистских гаубиц «Мста-Б» думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили местонахождение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки «камни с неба» попали по боекомплекту, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик Урал», — написали администраторы канала.
Ранее редакция нашего сайта писала, что эксперты рассказали, что россия сменила тактику войны в Украине.
Кроме того, Курсор сообщал, что политолог рассказал, что будет с россией в будущем.
Еще напомним, что украинские военные сбросили с дрона гранату прямо в люк российской военной машины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!