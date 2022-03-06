В сети появилось жуткое видео обстрела украинского Ирпеня из тяжелого вооружения

Уже давно стало ясно, что российская армия не брезгует военными преступлениями. Они убивают мирных жителей везде, куда только доходят. Так, в сети появилось очередное видео из города Ирпень, из которого не могут эвакуироваться гражданские.

На нем видно, как оккупанты выстрелили по улице из чего-то тяжелого. Возможно, танк, пушка или миномет. Рядом оказались сотрудники территориальной обороны, полиции, а также иностранные журналисты.

Ранее наш сайт писал, что РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что в Казахстане проходит масштабный митинг в поддержку Украины.

Еще напомним, что ВОЗ сообщила о шести погибших в результате обстрелов украинских медучреждений.

Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

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