В сети появилось жуткое видео обстрела украинского Ирпеня из тяжелого вооружения

13:25, Сегодня
Происшествия, Новости СНГ
Взрыв фото
Взрыв
Фото: depositphotos.com

Российские террористические войска продолжают обстреливать украинские города. В сети появилось видео обстрела тяжелым вооружением из города Ирпень Киевской области.

Уже давно стало ясно, что российская армия не брезгует военными преступлениями. Они убивают мирных жителей везде, куда только доходят. Так, в сети появилось очередное видео из города Ирпень, из которого не могут эвакуироваться гражданские.

На нем видно, как оккупанты выстрелили по улице из чего-то тяжелого. Возможно, танк, пушка или миномет. Рядом оказались сотрудники территориальной обороны, полиции, а также иностранные журналисты.

Ранее наш сайт писал, что РФ готовит вторую волну широкомасштабного наступления.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что в Казахстане проходит масштабный митинг в поддержку Украины.

Еще напомним, что ВОЗ сообщила о шести погибших в результате обстрелов украинских медучреждений.

Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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