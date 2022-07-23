Восемь человек пострадали в отдельных инцидентах за прошедшие несколько часов

За прошедшие восемь человек стало известно как минимум о трех инцидентах, в ходе которых в сумме пострадали восемь человек — в Эйлабуне и в Зарзире.

Ранним утром в субботу в городе Эйлабун на севере Израиля 25-летний мужчина получил ножевое ранение.

Команда Маген Давид Адом (MDA) оказала первую помощь и эвакуировала мужчину в медицинский центр Барух Падех недалеко от Тверии, добавляется в сообщении.

Ранее в субботу утром в том же городе 32-летний мужчина получил ножевое ранение и был тяжело ранен. Команда MDA оказала первую помощь и эвакуировала его в медицинский центр Барух Падех.

Несколькими часами ранее, ночью, в городе Зарзир в Галилее шесть человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

Два человека, около 50 лет, получили тяжелые ранения, один человек, около 25 лет, получил ранения средней тяжести, и три человека получили незначительные травмы.

Команда MDA оказала первую помощь раненым и эвакуировала их в медицинский центр Рамбам в Хайфе, медицинский центр ХаЭмек в Афуле и Английскую больницу в Назарете, добавляется в сообщении.