Восемь человек пострадали в отдельных инцидентах за прошедшие несколько часов

Ранним утром в субботу в городе Эйлабун на севере Израиля 25-летний мужчина получил ножевое ранение.
Команда Маген Давид Адом (MDA) оказала первую помощь и эвакуировала мужчину в медицинский центр Барух Падех недалеко от Тверии, добавляется в сообщении.
Ранее в субботу утром в том же городе 32-летний мужчина получил ножевое ранение и был тяжело ранен. Команда MDA оказала первую помощь и эвакуировала его в медицинский центр Барух Падех.
Несколькими часами ранее, ночью, в городе Зарзир в Галилее шесть человек получили ранения, двое из них — тяжелые.
Два человека, около 50 лет, получили тяжелые ранения, один человек, около 25 лет, получил ранения средней тяжести, и три человека получили незначительные травмы.
Команда MDA оказала первую помощь раненым и эвакуировала их в медицинский центр Рамбам в Хайфе, медицинский центр ХаЭмек в Афуле и Английскую больницу в Назарете, добавляется в сообщении.
Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.
Редакция также сообщала, что арабские террористы сожгли машину рава Дов Лиора. Еще в его дом бросали бутылки с зажигательной смесью, а машина перед домом полностью сожжена.
Кроме того, благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.