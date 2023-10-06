5 продуктов, который мгновенно укрепляют иммунитет

Всего несколько незначительных изменений в рационе помогут улучшить вашу иммунную систему и защитить себя от болезней.

Доктор медицинских наук Брунилда Назарио предлагает рекомендации по выбору продуктов для укрепления здоровья и профилактики сезонных заболеваний осенью.

Об этом говорится в статье "Web MD".

Бузина – старинное народное средство, которое помогает справиться с вирусами и микробами. Исследования показывают, что бузина богата питательными веществами и антиоксидантами. Экстракт из ягод бузины обладает противовоспалительными свойствами и может помочь бороться с вирусами гриппа. Однако важно отметить, что дополнительные исследования все еще требуются для подтверждения этих результатов, поэтому не следует полагаться исключительно на бузину в качестве защиты от гриппа.

Арбуз – это не только освежающий и вкусный фрукт, но и полезный продукт для укрепления иммунной системы. В зрелых арбузах содержится антиоксидант глутатион, который помогает бороться с инфекциями. Для получения наибольшей пользы рекомендуется употреблять красную мякоть фрукта, в том числе рядом с кожурой.

Обезжиренный йогурт – важный источник пробиотиков, которые способствуют поддержанию здоровой иммунной системы. Пробиотики можно найти в йогурте и других ферментированных продуктах. При выборе йогурта стоит обратить внимание на наличие добавленного витамина D, так как его недостаток может повлиять на иммунитет и увеличить риск простуды.

Шпинат – суперфуд, богатый питательными веществами, включая фолиевую кислоту. Фолиевая кислота играет важную роль в создании новых клеток и восстановлении ДНК. Поэтому включение шпината в рацион может помочь положительно сказаться на общем здоровье и сильна укрепить иммунную систему.

Чай – этот простой и доступный напиток является отличной профилактикой простуды. Зеленый и черный чай содержат полифенолы и флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают уничтожать свободные радикалы, которые могут нанести вред клеткам организма.

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