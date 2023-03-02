Американский диетолог назвала неожиданный продукт для кровяного давления, здоровья кишечника и иммунитета

Есть множество полезных для кишечника продуктов, о которых вы, возможно, никогда не задумывались.

Как оказалось, побеги бамбука — еще один фантастический продукт, богатый питательными веществами, который вы можете добавить в свой рацион для улучшения пищеварения.

Чтобы узнать больше о пользе побегов бамбука для здоровья кишечника и многом другом, SheFinds поговорили с диетологом Мэри Сабат, MS, RDN, LD. Она рассказала о том, как антиоксидантные и противовоспалительные свойства этой пищи могут улучшить общее состояние здоровья.

Побеги бамбука для здоровья кишечника и пищеварения

Если вы еще не пробовали добавлять ростки бамбука в свои блюда, самое время попробовать. Они не только вкусны, но и обладают массой полезных свойств. Это особенно верно, когда речь идет о вашем пищеварительном здоровье.

«Употребление в пищу побегов бамбука может способствовать оздоровлению кишечника несколькими способами», — говорит Сабат. Во-первых, побеги бамбука богаты нерастворимой клетчаткой, которая, по ее словам, «может помочь сохранить здоровье».

Кроме того, эта пища также содержит пребиотические волокна, которые «стимулируют рост полезных бактерий в кишечном микробиоме». Сабат объясняет, что пребиотические волокна, подобные тем, которые содержатся в побегах бамбука, «питают полезные бактерии и помогают поддерживать сбалансированный микробиом кишечника, что важно для общего состояния здоровья».

Вдобавок ко всему, эта пища также богата антиоксидантами и другими противовоспалительными соединениями, что является еще одним важным преимуществом, когда речь идет о пищеварении.

Противовоспалительные свойства побегов бамбука могут творить чудеса и в других областях вашего здоровья. Эти противовоспалительные и антиоксидантные свойства, отмечает Сабат, «могут помочь снизить кровяное давление и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет».

Уменьшение воспаления в организме путем регулярного употребления в пищу побегов бамбука может даже помочь повысить ваш иммунитет и повысить уровень энергии. Кроме того, поскольку это низкокалорийная пища, она станет отличным дополнением к вашему рациону, если вы пытаетесь похудеть.

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