Астрономы зафиксировали редкий момент отрыва «хвоста» кометы

На фотографиях астрофотографа хорошо видно, как хвост у кометы обрывается и уносится солнечным ветром.

Солнечная активность, которая была недавно на максимальном уровне, привела к отрыву «хвоста» редкой кометы. Она попадает в Солнечную систему раз в 50 тысяч лет.

Об этом сообщает Space.

Австрийский астрофотограф Михаэль Ягер сделал серию уникальных видео и фотографий этой кометы, где запечатлен разрыв кометного хвоста.

Two astrograph one image — C/2022 E3 (ZTF) 2023 jan 12 UT 6.15 11" RASA QHY 600 7x90sec and Leica-Apo-Telyt F-280/4 Nikon Z50mod 5x150sec ISO 800 Michael Jäger pic.twitter.com/fbDndYIzqF — Michael Jäger (@Komet123Jager) January 12, 2023

Ягер заснял зеленоватую комету C/2022 E3 (ZTF), но для этого ему пришлось проехать 800 км из Австрии в Германию. Там ему удалось получить самый лучший вид и запечатлеть летящую в сторону Земли комету. Астрофотограф сделал серию изображений кометы, а также несколько коротких видео 17 января, и разместил их в Twitter.

C/2022 E3 2023 jan 17 UT 3.59-5.22 UT 11″ RASA QHY600 32x100sec Michael Jäger pic.twitter.com/2bWQL2AHSP — Michael Jäger (@Komet123Jager) January 18, 2023

Эта редкая зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) подлетела к нашей везде по имени Солнце на максимально близкое расстояние еще 13 января. А в начале февраля она будет находиться на максимально близком к Земле расстоянии.

На кадрах Ягера показано, что хвост у кометы не так хорошо виден и кажется, что он обрывается. Ученые, которые следят за космической погодой, говорят, что такое разрушение кометного хвоста вызвано очень сильным выбросом плазмы из Солнца. Это происходят в моменты сильной солнечной активности, которые могут сопровождаться вспышками на Солнце.

C/2022 E3 2023 jan 20 UT 1.40 6x100sec 11" RASA QHY600 and 3x210sec Leica-Apo-Telyt f-280/4.0 Nikon Z50mod Michael Jäger pic.twitter.com/UIZFXUYanj — Michael Jäger (@Komet123Jager) January 20, 2023

Ученые подтвердили, что часть хвоста кометы действительно оторвалась и была унесена солнечным ветром далее в космос. Иногда сильные потоки плазмы от Солнца могут вообще лишить кометы их хвостов.

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