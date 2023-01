Астрономы зафиксировали редкий момент отрыва «хвоста» кометы

Солнечная активность, которая была недавно на максимальном уровне, привела к отрыву «хвоста» редкой кометы. Она попадает в Солнечную систему раз в 50 тысяч лет.

Об этом сообщает Space.

Австрийский астрофотограф Михаэль Ягер сделал серию уникальных видео и фотографий этой кометы, где запечатлен разрыв кометного хвоста.

Two astrograph one image — C/2022 E3 (ZTF) 2023 jan 12 UT 6.15 11" RASA QHY 600 7x90sec and Leica-Apo-Telyt F-280/4 Nikon Z50mod 5x150sec ISO 800 Michael Jäger pic.twitter.com/fbDndYIzqF

— Michael Jäger (@Komet123Jager) January 12, 2023