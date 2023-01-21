Астрономы зафиксировали редкий момент отрыва «хвоста» кометы

10:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

На фотографиях астрофотографа хорошо видно, как хвост у кометы обрывается и уносится солнечным ветром.

Солнечная активность, которая была недавно на максимальном уровне, привела к отрыву «хвоста»  редкой кометы. Она попадает в Солнечную систему раз в 50 тысяч лет.

Об этом сообщает  Space.

Австрийский астрофотограф Михаэль Ягер сделал серию уникальных видео и фотографий этой кометы, где запечатлен разрыв кометного хвоста.

Ягер заснял зеленоватую комету C/2022 E3 (ZTF), но для этого ему пришлось проехать 800 км из Австрии в Германию. Там ему удалось получить самый лучший вид и запечатлеть летящую в сторону Земли комету. Астрофотограф сделал серию изображений кометы, а также несколько коротких видео 17 января, и разместил их в Twitter.

Эта редкая зеленая комета C/2022 E3 (ZTF) подлетела к нашей везде по имени Солнце на максимально близкое расстояние еще 13 января. А в начале февраля она будет находиться на максимально близком к Земле расстоянии.

На кадрах Ягера показано, что хвост у кометы не так хорошо виден и кажется, что он обрывается. Ученые, которые следят за космической погодой, говорят, что такое разрушение кометного хвоста вызвано очень сильным выбросом плазмы из Солнца. Это происходят в моменты сильной солнечной активности, которые могут сопровождаться вспышками на Солнце.

Ученые подтвердили, что часть хвоста кометы действительно оторвалась и была унесена солнечным ветром далее в космос. Иногда сильные потоки плазмы от Солнца могут вообще лишить кометы их хвостов.

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