Биологи научились вводить обезьян в спячку

Некоторые животные умеют впадать в состояние спячки, позволяющее им переносить слишком низкие температуры или низкое содержание кислорода в воздухе.

Китайские ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук с помощью химических веществ вызвать у обезьян состояние, напоминающее зимнюю спячку.

Результаты работы опубликованы в журнале The Innovation.

Отмечается, что, активировав часть нейронов из преоптической области гипоталамуса макак-крабоедов, ученые смогли вызвать у последних гипотермию. Таким образом ученые продемонстрировали возможность управления регулировкой температуры тела у приматов.

Некоторые животные умеют впадать в состояние спячки (зимняя спячка называется гибернацией), позволяющее им переносить слишком низкие температуры или низкое содержание кислорода в воздухе. В таких случаях температура тела падает, метаболизм замедляется до минимума, позволяя телу оставаться живым и тканям не атрофироваться.

Среди приматов спячка – крайне редкое явление. Человек обычно не умеет входить в такое состояние, однако наука зафиксировала несколько случаев, когда такое происходило случайно. Самый долговременный пример – случай с Мицутака Утикоси, 35-летним японцем, проведшим 24 дня без еды и воды, а потом полностью восстановившимся.

Учёные обнаружили, что N-оксид клозапина — синтетическое лекарственное средство, используемое в основном в биомедицинских исследованиях – способно вызывать гипотермию как у макак под наркозом, так и у активных бодрствующих зверьков.

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