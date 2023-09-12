Эксперт назвала единственную кашу, помогающую быстро похудеть

Ваше тело будет вам за это благодарно.

Зерна играют жизненно важную роль во многих блюдах, от рисовых тарелок до рагу из ячменя. Однако некоторые зерновые продукты имеют плохую репутацию в плане снижения веса. Мы часто слышим, что для похудения необходимо сократить потребление белого риса, белого хлеба и макарон. Хотя подобные рафинированные зерна представляют опасность для здоровья, включая увеличение веса, существуют более полезные для здоровья варианты зерна, такие как овес, которые могут помочь в потере веса.

Персональный тренер и дипломированный диетолог Джесси Федер из команды My Chron’s & Colitis порекомендовала в статье SheFinds овес как одно из лучших зерновых культур для похудения.

Овес богат клетчаткой, которая имеет решающее значение для пищеварения и контроля веса. Растворимая и нерастворимая клетчатка в овсе способствует ощущению сытости, уменьшая искушение переедать или перекусывать между приемами пищи.

Кроме того, овсяная клетчатка способствует пищеварению и усвоению питательных веществ, одновременно помогая организму усваивать лишние жиры и снижать уровень холестерина, что способствует долгосрочной потере веса.

Включить овес в свой рацион несложно. Вы можете наслаждаться ими в виде овсянки, добавлять в смузи, использовать в качестве начинки для йогурта или добавлять в мюсли. Выбор овсянки на завтрак, наполненной полезными для здоровья ингредиентами, — это разумный выбор для достижения ваших целей по снижению веса.

Итак, если вы хотите уменьшить талию и придерживаться здорового питания, подумайте о добавлении овса в свой ежедневный рацион, опираясь на опыт Джесси Федера.

Курсор писал, что диетолог назвала напиток, который снижает вес и помогает при гастрите.