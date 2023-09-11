Диетолог назвала «скрытный» ингредиент, способный разрушить здоровье артерий и сердца

Эксперт подчеркивает важность осознанного потребления сахара и приоритета цельных, необработанных продуктов в вашем рационе для оптимального здоров...

Когда дело доходит до здоровья сердца, ваша диета занимает центральное место. Пища, которую вы едите, существенно влияет на вашу сердечно-сосудистую систему. Наряду с употреблением в пищу продуктов, полезных для сердца, очень важно помнить о вредных ингредиентах, скрывающихся в вашем рационе. Хотя жирная и жареная пища является очевидным «нет-нет», существует коварный закупорщик артерий, о котором эксперты, такие как диетолог Мэри Сабат, хотят, чтобы вы знали: добавленный сахар, особенно фруктоза. Например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Об этом диетолог рассказала порталу SheFinds.

Фруктоза, обычно содержащаяся в обработанных пищевых продуктах и ​​напитках, представляет серьезный риск для вашего сердца. Мэри Сабат объяснила, что чрезмерное потребление фруктозы может вызвать множество побочных эффектов. Во-первых, она может повысить уровень триглицеридов — типа жира в крови, который связан с атеросклерозом — накоплением бляшек, закупоривающих артерии.

Кроме того, высокое потребление фруктозы может привести к резистентности к инсулину, вызывая повышение уровня сахара в крови и увеличивая риск развития диабета 2 типа — основного фактора сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это связано с гипертонией или высоким кровяным давлением, еще одной проблемой для здоровья сердца.

Чтобы защитить ваше сердце, Сабат советует сократить потребление сладких напитков и обработанных пищевых продуктов, отдавая предпочтение цельным фруктам, а не подслащенным закускам.

Умеренность является ключевым моментом; время от времени баловать себя можно, но не делайте это привычкой. В целом, ограничение добавления сахара, такого как фруктоза, является важным шагом на пути к оздоровлению сердца и тела. Мэри Сабат подчеркивает важность осознанного потребления сахара и приоритета цельных, необработанных продуктов в вашем рационе для оптимального здоровья сердца.

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