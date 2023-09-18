Диетолог назвала топ продуктов для сжигания жира осенью

Наслаждайтесь этими продуктами для более здорового и стройного тела.

С приходом осени многие люди обращают свое внимание на цели в области здоровья и фитнеса, часто сосредотачиваясь на избавлении от упрямого жира на животе. Осень с ее приятной погодой и обилием богатых питательными веществами продуктов является идеальным фоном для борьбы с лишним весом.

SheFinds проконсультировались с Мэри Сабат, MS, RDN, LD, чтобы выявить три ключевых ингредиента, которые следует включить в осенний рацион для более тонкой талии.

1. Листовая зелень. Шпинат, капуста, мангольд и их листовые компаньоны являются источником питательных веществ. Насыщенные клетчаткой, витаминами и минералами, они не только предлагают необходимые питательные вещества, но и способствуют ощущению сытости, сдерживая склонность к перееданию. Кроме того, в них мало калорий, что делает их отличным выбором для создания дефицита калорий, необходимого для снижения веса.

2. Постные белки. Куриная грудка, индейка, тофу и рыба — чемпионы в борьбе с жиром на животе. Они помогают наращивать и поддерживать мышечную массу, ускоряя обмен веществ. Кроме того, нежирные белки поддерживают чувство сытости, уменьшают искушение перекусить и способствуют снижению веса, особенно в области живота.

3. Полезные жиры. Авокадо, орехи, семена и оливковое масло парадоксально важны для сжигания жира на животе. Эти жиры обеспечивают чувство сытости и контролируют чувство голода, предотвращая переедание. Они также поддерживают общее метаболическое здоровье, регулируя чувствительность к инсулину, предотвращая скачки уровня сахара в крови и накопление избыточного жира вокруг талии.

Включите эти ингредиенты в свои осенние блюда. Добавляйте листовую зелень в салаты или смузи, выбирайте нежирные белки для поддержания мышц и употребляйте полезные жиры в умеренных количествах. Помните, что контроль порций является ключевым моментом при работе с калорийными жирами.

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