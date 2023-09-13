Диетолог назвала «здоровый» напиток, вызывающий накопление жира и повышающий инсулин

Диетолог призывает проверять этикетки на наличие добавленного сахара в напитках.

Напитки играют большую роль в нашей жизни, утоляя жажду и предлагая разнообразие вкусов. Здоровые напитки привлекли внимание, поскольку люди стали больше заботиться о своем здоровье. Однако связь между напитками с высоким содержанием сахара и увеличением веса вызывает растущую обеспокоенность.

SheFinds поговорили с Мэри Сабат, дипломированным диетологом, об одном напитке, который может способствовать увеличению веса из-за высокого содержания сахара – кокосовой воде.

Кокосовая вода стала популярной благодаря своей естественной гидратации и пользе для здоровья. Однако в нем может быть много сахара, особенно в ароматизированных или подслащенных сортах. Некоторые бренды добавляют сахар для вкуса. Чрезмерное содержание сахара в кокосовой воде может повысить уровень сахара в крови, что приведет к увеличению выработки инсулина и потенциальному накоплению жира.

Хотя кокосовая вода богата электролитами, такими как калий и натрий, она не может утолить голод, как твердая пища или протеиновые напитки. Употребление большого количества кокосовой воды может оставить вас неудовлетворенным, что приведет к дополнительному потреблению калорий и увеличению веса.

Чтобы насладиться преимуществами кокосовой воды и не набрать вес, выбирайте несладкие варианты или проверяйте этикетки на наличие добавленного сахара. Умеренность является ключевым моментом. Сбалансируйте потребление калорий из таких напитков, как кокосовая вода, с физической активностью, чтобы поддерживать здоровый вес.

Таким образом, хотя кокосовая вода имеет свои преимущества, помните о добавленном сахаре, потребляйте ее в умеренных количествах и сбалансируйте ее физической активностью для общего здоровья.

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