Диетолог рассказала, добавление какого ингредиента в кофе улучшает память

Эта специя улучшит ясность ума.

Хотя кофе сам по себе дает различные преимущества для здоровья, такие как потенциальное ускорение обмена веществ и помощь в потере веса, эксперты предполагают, что добавление корицы может вывести его на новый уровень с точки зрения здоровья мозга.

Диетолог Крутика Нанавати рассказала SheFinds о преимуществах этой ароматной специи для вашей когнитивной функции. Корица – это больше, чем просто сладкая добавка; она может принести значительную пользу вашему мозгу.

Замечательные свойства корицы обусловлены ее природными антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, особенно коричным альдегидом. Эти антиоксиданты защищают ваш мозг от окислительного стресса — фактора, который может способствовать ухудшению когнитивных функций. Регулярное употребление корицы может снизить риск ухудшения когнитивных функций и улучшить функцию памяти.

Более того, корица может улучшить работу мозга, повышая уровень дофамина — нейромедиатора, играющего решающую роль в регуляции настроения и восстановлении памяти. В сочетании с натуральными компонентами кофе корица помогает бороться с усталостью и умственным туманом.

Корица также помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая энергетические сбои, которые часто приводят к затуманиванию сознания. Ее противовоспалительные свойства способствуют более ясному мышлению и улучшению концентрации.

Поэтому вместо того, чтобы добавлять в кофе сахар или искусственные подсластители, добавьте немного корицы. Ваш мозг поблагодарит вас за дополнительную ясность и сосредоточенность, которую он привносит в ежедневную чашку кофе.

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