Диетологи рассказали, какие перекусы улучшают здоровье кишечника и борются с воспалениями

Переход от обработанных перекусов к полезным вариантам является позитивным шагом на пути к улучшению самочувствия.

Поддержание здорового веса тесно связано со здоровым кишечником. Здоровье кишечника влияет не только на пищеварение; он играет решающую роль в вашем общем самочувствии, включая такие важные функции, как обмен веществ, который может способствовать снижению веса. К счастью, есть простые шаги, которые вы можете предпринимать ежедневно, чтобы поддерживать здоровый кишечник, и один из них включает в себя наслаждение вкусными, богатыми пробиотиками перекусами.

Такие эксперты, как Саманта Кассетти, MS, RD; диетолог Лиза Ричардс, создательница диеты Candida; диетолог и консультант по здоровью Дина Мустабашич; и дипломированный диетолог Дана Эллис Ханнес, доктор философии, магистр здравоохранения, рассказали порталу SheFinds, что греческий йогурт и ягоды — два отличных варианта, на которые стоит обратить внимание.

1. Греческий йогурт. Это сливочное наслаждение обладает целым рядом преимуществ. Исследование показало, что ежедневное употребление шести порций ферментированных продуктов, включая йогурт, может улучшить разнообразие микробиома и уменьшить маркеры воспаления. Это может снизить риск различных заболеваний, от аутоиммунных заболеваний до диабета 2 типа и расстройств настроения. Кроме того, высокое содержание белка в греческом йогурте дольше сохраняет чувство сытости, что способствует снижению веса. В нем мало калорий и сахара, что делает его идеальным перекусом для контроля веса.

2. Ягоды. Ягоды, особенно черника, богаты антиоксидантами и клетчаткой. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые вызывают воспаления и хронические заболевания. Они защищают ваши клетки и способствуют здоровью кишечника. Клетчатка в ягодах в сочетании с источником белка, таким как йогурт или хлопья, повышает чувство сытости, помогая ограничить нездоровые перекусы.

Включение этих полезных для кишечника перекусов в ваш распорядок дня наряду с другими здоровыми привычками может значительно улучшить ваше общее состояние здоровья и контроль веса.