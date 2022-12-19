Инопланетяне, вероятно, не будут связываться с Землей — ученый

Некоторые специалисты считают, что, возможно, наши сигналы просто не проходят до внеземных цивилизаций.

Парадокс Ферми (Fermi Paradox) уже давно озадачивает человечество, и за прошедшие годы было предложено бесчисленное количество решений, некоторые из которых темнее, чем другие. Теперь еще одна статья предлагает ответ на вопрос, почему инопланетяне до сих пор не вышли на связь с человечеством: может быть, люди просто недостаточно умны.

Статья доступна в виде препринта на arXiv.

Земля, возможно, недостаточно технологически развита, чтобы заслуживать внимания инопланетян, и поэтому земляне не представляют большого интереса, говорится в статье, которая еще не прошла рецензирование. Также там говорится, что инопланетяне, если они существуют, вероятно, гораздо больше озабочены поиском признаков технологии, чем признаков жизни, и поэтому, возможно, все это время они не замечали нас.

Парадокс Ферми утверждает, что если космос так огромен и, следовательно, вероятность существования инопланетной жизни так высока, почему мы до сих пор ни о ком не слышали? Ответы, предложенные до сих пор, варьируются от тревожных до утешительных, причем некоторые предполагают, что мы могли бы подождать 400 000 лет, прежде чем получить хотя бы привет.

В новой статье, написанной астрофизиком Амри Вандел, выдвигается гипотеза о том, что жизнь может быть более распространена в нашей галактике, чем мы думаем, а это означает, что любые потенциальные инопланетяне избалованы выбором при выборе, с кем связаться. И, к сожалению для нас, люди просто не справляются.

«Если биотических планет так много, что обитаемость и жизнь сами по себе не обеспечивают достаточной мотивации для инопланетных межзвездных исследований, планеты с техносигнатурами могут привлечь инопланетные цивилизации для отправки зондов», — пишет Вандель.

Однако эти техносигнатуры, такие как радиопередачи, трудно обнаружить. Земля впервые передала радиопередачи, которые можно было обнаружить в космосе менее 100 лет назад, а это означает, что только цивилизации на расстоянии не более 50 световых лет могли заметить эти сигналы и ответить. Сами радиоволны могли достичь ближайших 15 000 звезд, согласно Universe Today, но это всего лишь капля в море из сотен миллиардов звезд Млечного Пути.

«Вероятность того, что цивилизация находится достаточно близко к Земле, чтобы обнаружить нашу радиосферу и отправить космический зонд, который достиг бы Солнечной системы в настоящее время, оказывается очень малой, если только цивилизации не чрезвычайно многочисленны», — пишет Вандель.

«По мере расширения вероятность того, что радиосфера Земли поглотит инопланетную цивилизацию, со временем увеличивается», — пишет Вандель.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

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