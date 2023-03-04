Исследователи рассказали, чем полезны маски для сна

Маски для сна являются важным аксессуаром, с помощью которого человек быстрее погружается в сон, расслабляется, и как оказалось, улучшает свои когнитивные функции.

Об этом пишет psypost.

Исследователи провели несколько экспериментов, во время которых просили участников спать в маске и с цифровым люксметром, а потом тестировали их когнитивные способности, а также регистрировали активность мозга с помощью аппаратов ЭЭГ.

Результаты показали, что после ношения ночного аксессуара у людей фиксировалась лучшая обучаемость, связанная с более длительным временем медленного сна. Вероятно, в этот период увеличивалась активность медленных волн, которая восстанавливает способность мозга кодировать новую информацию.

«Курсор» писал ранее, что существует множество людей, которые сталкиваются с трудностями при засыпании. Медики рекомендуют несколько полезных советов, которые помогут быстрее заснуть.

Еще мы писали, что большинство людей проводят треть своей жизни либо во сне, либо в состоянии покоя. Лучшая поза для сна – это то, что способствует здоровому выравниванию позвоночника от бедер к голове. Выбор этого положения для конкретного человека зависит от личного состояния здоровья и удобства.

Напомним, что вечернее принятие ванны или душа поможет добиться глубокого и спокойного сна. В науке это называется пассивным нагревом тела с помощью воды, отмечают специалисты и рекомендуют сделать это своим ежедневным ритуалом.