Из пещеры в Плайя-дель-Кармен извлекли горшок майя

На прошлой неделе специалисты Центра INAH в Кинтана-Роо извлекли из пещеры в курортном городе Плайя-дель-Кармен в Мексике горшок майя, сообщил в понедельник Национальный институт антропологии и истории (INAH).
Сосуд представляет собой горшок высотой 13 сантиметров, который, согласно INAH, восходит к позднему доклассическому периоду, то есть между 300 и 250 годами до нашей эры.
Пещера, в которой был найден артефакт, принадлежала религиозной ассоциации, и для доступа к ней глава городских сенотов Роберто Рохо Гарсия достиг договоренности с институтом о посещении пещеры.
«Горшок имеет красноватую окраску снаружи и черную гравировку внутри. Покрыт карбонатами кальция, что характерно для предметов, обнаруженных в пещерах», — пояснил археолог Антонио Рейес.
Сосуд был передан в музей майя в Канкуне на хранение. Таким образом, археологи смогут более эффективно исследовать артефакт.