Из пещеры в Плайя-дель-Кармен извлекли горшок майя

«Он имеет красноватую окраску снаружи и черную гравировку внутри. Покрыт карбонатами кальция, что характерно для предметов, обнаруженных в пещерах», — сказал археолог.

На прошлой неделе специалисты Центра INAH в Кинтана-Роо извлекли из пещеры в курортном городе Плайя-дель-Кармен в Мексике горшок майя, сообщил в понедельник Национальный институт антропологии и истории (INAH).

A #Mayan pot was recovered by specialists from the INAH Quintana Roo Center from a cave in the resort city Playa del Carmen in #Mexico last week, the National Institute of Anthropology and History (INAH) announced on Monday.https://t.co/Mlhtn6aQnI — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 22, 2022

Сосуд представляет собой горшок высотой 13 сантиметров, который, согласно INAH, восходит к позднему доклассическому периоду, то есть между 300 и 250 годами до нашей эры.

Пещера, в которой был найден артефакт, принадлежала религиозной ассоциации, и для доступа к ней глава городских сенотов Роберто Рохо Гарсия достиг договоренности с институтом о посещении пещеры.

«Горшок имеет красноватую окраску снаружи и черную гравировку внутри. Покрыт карбонатами кальция, что характерно для предметов, обнаруженных в пещерах», — пояснил археолог Антонио Рейес.

Сосуд был передан в музей майя в Канкуне на хранение. Таким образом, археологи смогут более эффективно исследовать артефакт.