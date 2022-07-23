Из пещеры в Плайя-дель-Кармен извлекли горшок майя

11:02, Сегодня
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Фото: depositphotos.com

«Он имеет красноватую окраску снаружи и черную гравировку внутри. Покрыт карбонатами кальция, что характерно для предметов, обнаруженных в пещерах», — сказал археолог.

На прошлой неделе специалисты Центра INAH в Кинтана-Роо извлекли из пещеры в курортном городе Плайя-дель-Кармен в Мексике горшок майя, сообщил в понедельник Национальный институт антропологии и истории (INAH).

Сосуд представляет собой горшок высотой 13 сантиметров, который, согласно INAH, восходит к позднему доклассическому периоду, то есть между 300 и 250 годами до нашей эры.

Пещера, в которой был найден артефакт, принадлежала религиозной ассоциации, и для доступа к ней глава городских сенотов Роберто Рохо Гарсия достиг договоренности с институтом о посещении пещеры.

«Горшок имеет красноватую окраску снаружи и черную гравировку внутри. Покрыт карбонатами кальция, что характерно для предметов, обнаруженных в пещерах», — пояснил археолог Антонио Рейес.

Сосуд был передан в музей майя в Канкуне на хранение. Таким образом, археологи смогут более эффективно исследовать артефакт.

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Автор материала:
Ирен Давид
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