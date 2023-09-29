Как улучшить память после 40 лет — эксперт посоветовала три продукта на завтрак

Включив эти укрепляющие работу мозга ингредиенты в свой завтрак, вы сможете улучшить память.

Начало дня с питательного завтрака может существенно повлиять на ваше здоровье, и речь идет не только о контроле веса или поддержании здоровья сердца; он также играет решающую роль в поддержании остроты ума, особенно если вам больше 40.

Три ключевых ингредиента, которые следует добавлять в утренний прием пищи, по мнению экспертов в области здравоохранения Тристы Бест, Лизы Ричардс и Джули Пейс, — это черника, яйца, и овсянка. Об этом они рассказали порталу SheFinds.

Черника известна своими свойствами, улучшающими работу мозга. Насыщенная антиоксидантами, она защищает клетки мозга, улучшают кровоток и улучшают когнитивные функции. Эти крошечные ягоды содержат соединения, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер, способствуя росту новых нейронов и повышая пластичность мозга, что жизненно важно для обучения и памяти.

Яйца обладают богатым питательным профилем и содержат холин, необходимый для здоровья мозга. Холин поддерживает выработку и функцию ацетилхолина, нейромедиатора, имеющего решающее значение для памяти и обучения. Яйца также содержат белок, аминокислоты и необходимые витамины группы B, что способствует поддержанию стабильного уровня энергии и правильной работе мозга.

Овсянка — отличный источник магния, необходимого для здоровья мозга. Магний участвует в различных неврологических процессах, включая высвобождение нейромедиаторов и функцию нервов. Обеспечение достаточного потребления магния поддерживает эти процессы, положительно влияя на память и когнитивные способности. Завтрак, богатый магнием, например овсянка с миндалем и бананами, обеспечивает постоянную энергию для стабильной работы мозга в течение всего утра.

Включив эти укрепляющие работу мозга ингредиенты в свой завтрак, вы сможете улучшить память, улучшить когнитивные функции и защитить свой мозг от возрастных заболеваний, наслаждаясь вкусной и питательной едой.

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