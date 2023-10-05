Какая специя наиболее разрушительна для пищеварения - ответ доктора

Названа специя, которую нужно употреблять в умеренных количествах из-за ее потенциального вреда для пищеварения.

Пищеварение — это важнейший процесс, который превращает пищу, которую мы едим, в питательные вещества, необходимые нашему организму для получения энергии и роста. При этом часто упускают из виду влияние приправ в наших блюдах, которые могут как способствовать, так и препятствовать пищеварению.

SheFinds проконсультировались с Кэролайн Фаррелл, дипломированным диетологом с 12-летним клиническим опытом, чтобы пролить свет на приправу, которую следует употреблять в умеренных количествах из-за ее потенциального вреда для пищеварения. Виновником, о котором идет речь, является острый порошок чили, который особенно беспокоит людей с чувствительным желудком или желудочно-кишечными проблемами.

Острый порошок чили, известный своей огненной остротой, может оказывать неоднозначное воздействие на пищеварение. Хотя некоторым нравится ощущение тепла, которое он дает, чрезмерное употребление может привести к пищеварительному дискомфорту. Это происходит из-за капсаицина, соединения, ответственного за остроту перца чили, которое может раздражать слизистую оболочку желудка, что приводит к таким проблемам, как изжога или расстройство желудка.

Людям с чувствительным желудком или желудочно-кишечными заболеваниями следует соблюдать осторожность при использовании острого порошка чили во время еды, чтобы предотвратить потенциальные проблемы с пищеварением. К счастью, существуют альтернативные приправы и порошки. Фаррелл предлагает выбирать более мягкие специи, такие как тмин, паприка, орегано и копченая паприка, чтобы добавить аромата без сильного тепла.

Чтобы эффективно использовать эти специи, добавляйте их в самом начале процесса приготовления. Ненадолго поджарьте их на масле, чтобы раскрыть их аромат, а затем включите их в свои рецепты. Вы также можете использовать их в качестве гарнира, чтобы улучшить внешний вид и аромат ваших блюд.

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