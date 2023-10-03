Они не только полезные, но и очень вкусные.

Ученые рассказали, как употребление определенных продуктов может помочь в профилактике рака.

Об этом сообщили в JNCI Cancer Spectrum.

Имбирь

Речь идет о насыщенном и пикантном корнеплоде, имеющем многие полезные свойства. В частности, он уменьшает воспаление и может предупредить развитие ряда хронических болезней. Это влияние обусловлено активным химическим веществом в имбире – 6-шогаолом, связанным с мощным противораковым действием.

Зелень

Листовые зеленые овощи в рационе снижают риск колоректального рака. Благодаря употреблению слоеной зелени, в частности капусты, шпината и брокколи, наш организм получает глюкозинолаты. Они помогают предотвращать различные виды онкологических заболеваний, в том числе рак мочевого пузыря и рак прямой кишки.

Бобовые

Диетологи регулярно утверждают, что для здоровья очень важно употреблять бобовые. Среди всего прочего, из-за большого количества клетчатки, позитивно влияющей на кишечник и иммунитет, а также уменьшающей воспалительные процессы.

Для этого прекрасно подойдут фасоль, чечевица и другие бобовые. Считается, что растительная пища, богатая клетчаткой, может снизить риск колоректального рака.

Орехи

Человек, употребляющий каждый день горсть орехов ежедневно (около 18 половинок грецких орехов, 15 половинок пекан или 24 миндалин) имеет на 15% ниже общий риск рака, чем тот, кто не имеет их в своем рационе.

Зеленый чай

В этом напитке содержится много катехиновых полифенолов, характеризующихся сильными антиоксидантными и антибиотическими свойствами.

Также они могут защитить кожу от ультрафиолетового излучения, что снизит риск рака кожи. Более того, ученые установили, что употребление чая снижает риск клеточной карциномы и злокачественной меланомы.

Также "Курсор" сообщал о пищевой добавке, уменьшающей риск возникновения рака.