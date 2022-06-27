Казахстанские археологи обнаружили плавильные печи древнего племени саков

Казахстанские археологи обнаружили в ущелье Ак-Баур остатки более 10 плавильных печей из камня, которые были построены сакскими племенами, населявшими территорию современного Казахстана примерно в VII-VI веках до нашей эры.

Обнаруженные артефакты коренным образом меняют представление об образе жизни сакских племен, который уже нельзя охарактеризовать как полностью кочевой. Они научились плавить металлы и строить сложные печи 3000 лет назад.

По словам местного археолога Айдына Жунисханова, древние кочевники, жившие в этой местности, получали необходимые минералы и руду из кварцевых минералов, которые потом сжигали в печах.

Всего за последние шесть лет на востоке страны было найдено и передано в музеи 26 тысяч артефактов. В 2021 году выставка «Золото Великой степи», на которой представлено более 300 археологических предметов из сакских курганов Восточного Казахстана, открылась в Музее Фицуильяма Кембриджского университета и вызвала международный фурор.

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