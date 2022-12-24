Кейт Миддлтон рассказала, что было самым любимым для Елизаветы II на Рождество

Королева Великобритании Елизавета II больше любила в рождественских праздниках.

Об этом сообщает британское издание Рeople.

По словам жены старшего внука покойного монарха, королева по-особому относилась к Рождеству. Об этом принцесса Уэльская рассказала в коротком видеообращении в Вестминстерском аббатстве.

«Для Ее Величества Рождество было близко к сердцу, и она вспоминала его как время, объединяющее людей и напоминающее о важности веры, дружбы и семьи, а также о необходимости проявлять сочувствие и сопереживание», — призналась мама троих.

Это второй год, когда возлюбленная принца Уэльского устраивает празднование, чтобы поблагодарить людей за их службу в течение последнего года.

«Прошлогодние мероприятия напомнили мне о том, что я больше всего люблю в Рождестве: видеть, как люди собираются вместе, празднуют и переживают особые моменты, в то же время они думают о прошлом году», — добавила невестка новоиспеченного короля Великобритании Чарльза ІІІ.

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Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет. До этого Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Кроме того, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Напомним, стало известно, кто унаследует состояние королевы Елизаветы ІІ.