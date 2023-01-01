Ученые отправили климатическое предупреждение инопланетянам

Сообщение было разработано группой под названием Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) International, которая хочет отправить сообщение, закодированное в радиосигнале, в планетарную систему TRAPPIST-1, в которой находятся как минимум семь планет земного типа.

«Любые инопланетяне, получившие наше сообщение, не удивятся, узнав о нашем климатическом кризисе. У них были десятилетия, чтобы наблюдать за нашим бедственным положением издалека», — сказал Дуглас Вакоч, президент METI International.

Сообщение начинается с периодической таблицы элементов, где команда METI объясняет, что химические элементы универсальны. Когда это открытие установит точки соприкосновения, сообщение команды может затем перейти к теме изменения климата на Земле.

Ученые надеются, что, учитывая 13,8-миллиардную историю Вселенной и относительную молодость человечества, инопланетная цивилизация, получившая сообщение, может быть старше и более развитой, чем наша, и, таким образом, может предложить помощь в смягчении последствий изменения климата.

Однако команда METI не ожидает ответного сообщения в ближайшее время. Даже если наше послание будет немедленно получено и переведено на расстоянии 39 световых лет, нам потребуется 78 лет, чтобы получить ответ.

Ранее Курсор писал, что ученые разрабатывают официальный «протокол контактов с инопланетянами». Если бы завтра внеземная жизнь отправила сообщение на Землю, как бы отреагировало человечество? По словам исследователей, на этот вопрос нет ответа и это является проблемой.

Курсор писал, что ученые предположили, как инопланетяне могут общаться между собой. Британские ученые выдвинули теорию, которая предполагает, что инопланетяне могут общаться между собой в межзвездном пространстве с помощью квантовой связи.

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