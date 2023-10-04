Продукты для здоровья щитовидной железы после 40 лет — диетолог назвала 4 доступных варианта

Включив эти богатые питательными веществами варианты, вы можете предпринять шаги к улучшению здоровья щитовидной железы с возрастом.

Поддержание здоровья щитовидной железы имеет решающее значение, особенно с возрастом. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, жизненно важные для различных функций организма, включая обмен веществ и регулирование веса.

Диетолог Крутики Нанавати рассказала порталу SheFinds, что проблемы с щитовидной железой часто встречаются у людей старше 40 лет, но включение в свой рацион определенных продуктов может помочь поддержать здоровье щитовидной железы.

1. Морепродукты. Морепродукты, такие как тунец, лосось и креветки, богаты йодом — минералом, необходимым для выработки гормонов щитовидной железы. Нанавати рекомендует употреблять как минимум три порции морепродуктов в неделю, чтобы поддерживать уровень йода и укреплять здоровье щитовидной железы.

2. Листовая зелень. Такие суперпродукты, как капуста, шпинат и листовая капуста, богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. К ним относятся витамин А, который поддерживает выработку гормонов щитовидной железы, и витамин С, который способствует усвоению железа — важного питательного вещества для здоровья щитовидной железы.

3. Бразильские орехи. Эти орехи являются отличным источником селена, имеющего решающее значение для здоровья щитовидной железы. Всего два бразильских ореха могут обеспечить рекомендуемую суточную норму селена, что делает их удобным дополнением к диете, поддерживающей работу щитовидной железы.

4. Костный бульон. Костный бульон содержит аминокислоты, такие как глицин и пролин, необходимые для выработки гормонов щитовидной железы. Он также содержит коллаген, который улучшает здоровье кишечника — критический фактор в функции щитовидной железы.

Хотя изменения в питании не могут вылечить заболевания щитовидной железы, добавление в рацион продуктов, богатых железом, селеном и витамином А, может поддержать здоровье щитовидной железы.

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