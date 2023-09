Медики назвали натуральные чаи, которые спасут от деменции

Эта болезнь не излечила, но существенно снизить риски ее развития все-таки можно.

Лекарства от болезни Альцгеймера и других видов деменции до сих пор не существует. И хоть ученые со всего мира пытаются изобрести такой препарат, пока что справиться с недугом не удалось еще никому. Однако снизить риск развития деменции помогает правильный образ жизни, здоровое питание и ряд растительных соединений, которые содержатся в натуральных чаях.

Об этом пишет Eat This, Not That!.

Медики говорят, что балансировать рацион и делать физические упражнения, а также тренировка памяти и социальная активность могут уберечь вас от различных возрастных болезней. Также необходимо изменять меню по своему возрасту. К примеру, людям после 50 лет следует увеличить в своем рационе количество морской рыбы, меда, орехов и кисломолочных продуктов.Вместо традиционных чая и кофе рекомендуется чаще пить натуральные чаи, которые укрепляют иммунитет и снижают риски развития деменции. Такие напитки также могут стимулировать метаболизм на уровне клеток и замедлять процессы старения.

Врачи рекомендуют пить ромашковый, мятный и шиповниковый чай. Но отдельно друг от друга, смешивать эти травы не стоит..

Чай из ромашки содержит много антиоксидантов, поэтому оно замедляет процессы старения нервных клеток.

Чай из шиповника стимулирует мозговую активность и укрепляет нейронные связи, поэтому такой напиток улучшит умственную деятельность.

Мятный чай успокоит и предотвратит появление патологического скопления белков, ускоряющих старение мозга.

