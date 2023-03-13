Найдены самые старые и первые мечи в мире

В ходе археологических раскопок в старом дворцовом строении из сырцового кирпича в кургане Арслантепе (Турция) удалось найти 5000-летние мечи, считающиеся самыми древними в мире.

Об этом сообщает Arkeo News.

Многие исследователи полагали до этого открытия, что самые ранние мечи датируются примерно 1600 или 1500 г. до н.э. Девять мечей, обнаруженных 43 года назад в Арслантепе, указывают на использование этого оружия впервые в мире – во всяком случае, за тысячелетие до уже известных образцов.

Находки датируются 3300 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе ранней бронзы. Они изготовлены из сплава мышьяка и меди.

Три меча искусно инкрустировали серебром. Общая длина этого оружия составляет от 45 до 60 см, что указывает либо на короткий меч, либо на классификацию длинного кинжала.

Курган Аслантепе в Малатье, где был основан первый город-государство, проливает свет на историю с его глинобитным дворцом, 5500-летним храмом, мечами и копьями. Он расположен на западном берегу Евфрата, в семи километрах от центра города.

Этот курган, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, частично поврежден вследствие двух землетрясений 6 февраля в южном регионе страны. Постоянная крыша музея не пострадала, временная крыша частично обрушилась, но это не нанесло ущерба ее археологической структуре.

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