Требуется особая технология приготовления этого овоща перед тем, как его употреблять. Именно это поможет бороться со старением.

Популярная блогерша из TikTok, рассказывающая о здоровье и красоте, рассказала об овоще, который замедляет старение.

Многие люди по всему миру мечтают о сохранении молодости, красоты и здоровья. Для этого они применяют различные средства, но, считает эксперт, тайна «заморозки» процессов старения кроется в самом обычном чесноке.

По словам блогерши, она ежедневно употребляет этот овощ в пищу, поэтому с ней происходят невероятные изменения. Однако она ест его необычно, используя особую технологию приготовления.

Эксперт рекомендует порезать зубчики, оставить на несколько минут, чтобы чеснок накопил чуть больше полезных свойств. Так как целые зубчики употреблять нельзя, никакого эффекта получить не удастся. Также не нужно подвергать этот продукт термической обработке. Потому что он лишится своих полезных свойствах.

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