Названо время, в какое опасно просыпаться

Эксперты не советуют просыпаться раньше 6 часов утра, потому что в период с 3 до 5 утра человек находится в фазе глубокого сна.

Об этом сообщает Sina.

Если проснуться в это время, то повышается вероятность ишемии сердца или инфаркта. С рассветом у человека температура тела и кровяное давление достаточно низкие, а кровоток медленный.

Если проснуться в это время резко, то это может привести к цереброваскулярным и сердечно-сосудистым приступам: инфаркту, инсульту. Очень ранний подъем представляет опасность для людей разных возрастов.

По информации исследователей, подъем до 6 утра может сбить биоритмы, привести к головной боли, головокружении, ухудшении концентрации, болезни желудка и сердца.

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