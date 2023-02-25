Названы 5 продуктов, улучшающие настроение

Не только полезно, но и вкусно.

Диетолог Ловнит Батра рассказала о пяти продуктах, которые способствуют выработке серотонина, известного как гормон счастья.

Об этом сообщает NDTV.

Бананы

Эти фрукты содержат полезные антиоксиданты и калий, положительным образом влияющие на наше здоровье, а также аминокислоту триптофан. Последнюю наш организм использует для производства 5-HTP – соединения, связанного с выработкой серотонина и мелатонина. Эти два нейромедиатора позитивно сказываются на настроении и качестве сна.

Миндаль

Эти орехи характеризуются наличием фолиевой кислоты и магния, имеющего огромное значение для выработки серотонина. Также магний – основной источник чувства счастья в нашем мозгу. В миндале много витамином В2 и Е, укрепляющих наш иммунитет во время стресса.

Молоко А2

Этот вид молока без белка β-казеи имеет специальную аминокислоту триптофан, помогающую организму вырабатывать серотонин. С помощью этого напитка можно улучшить настроение и сон.

Ананас

В этом фрукте есть триптофан, который, как упоминалось, повышает уровень серотонина в мозге, а также белок бромелайн, имеющий противовоспалительные свойства.

Соя

Продукты из бобовой культуры содержат много источников триптофана. Кроме этого они являются очень полезными и белковыми продуктами, содержащими важные микро- и макронутриенты, среди которых витамин К, витамины группы B, железо, магний, фосфор, цинк, марганец и медь, витамин Е.

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