Названы девять способов продать свое тело для науки

Если вы хотите помочь научному сообществу, вы можете сделать несколько нетрадиционных, но потенциально прибыльных шагов. Однако не все они приносят легкие деньги.

Если вы хотите помочь научному сообществу (и, возможно, спасти несколько жизней), вы можете сделать несколько нетрадиционных, но потенциально прибыльных шагов. Однако имейте в виду: не все эти стратегии приносят легкие деньги.

Список соответствующих способов приводит портал Nnews.

Лежите в постели 60 дней подряд в рамках исследования NASA

Выплата: 18 500 долларов США

NASA заплатит тебе за то, чтобы остаться в постели. Но есть загвоздка: вы должны оставаться там 60 дней 24 часа в день. Исследования постельного режима помогают специалистам NASA увидеть некоторые изменения, которые претерпевает тело астронавта из-за невесомости во время космического полета.

Оплата за то, чтобы полежать несколько месяцев может показаться легкими деньгами, но имейте в виду, что отборочная комиссия ищет участников, обладающих физическими и психологическими чертами настоящего космонавта. Вам придется держать голову наклоненной вниз на шесть градусов все время, пока вы лежите, даже когда вы моетесь, едите и пользуетесь туалетом.

Продайте свою плазму крови

Выплата (за пожертвование): около 50 долларов США

Донорство плазмы часто называют «даром жизни», поскольку лечение некоторых состояний нельзя сделать синтетическим путем и нуждается во вкладе человека.

По данным Американского Красного Креста, вы можете безопасно совершать пожертвования примерно раз в месяц. Обычный сеанс занимает менее двух часов.

Пожертвуйте свои яйцеклетки

Выплата (за пожертвование): обычно от 8 000 до 14 000 долларов США

Донорство яйцеклеток позволяет людям, чьи яичники не производят здоровые яйцеклетки, забеременеть, используя донорские яйцеклетки другого человека.

Во время цикла донорства пациентам вводят препараты для оплодотворения, чтобы их яичники производили больше яйцеклеток. Возраст женщин, как правило, составляет от 21 до 35 лет. Процедура извлечения яйцеклетки занимает около 20 минут, но может потребоваться несколько дней восстановления.

Сдайте свою сперму

Выплата (за пожертвование): обычно 35-125 долларов США

Донорство спермы, конечно, гораздо легче и менее рискованно, чем донорство яйцеклетки. В то же время банки спермы, как правило, привередливы к донорам. Они ищут мужчин, которые являются здоровыми, относительно высокими, молодыми (до 40 лет) и образованными.

Доноры спермы должны помнить, что даже если они решат сдавать сперму анонимно, донорство спермы никогда не является на 100% инкогнито. Ваша ДНК всегда знает, кто вы есть, и с увеличением количества услуг по тестированию ДНК ваши потомки однажды смогут дотянуться до вас.

Станьте суррогатной матерью, вынашивая ребенка в утробе

Выплата: 24 000-45 000 долларов США

Женщины, вынашивающие ребенка для другой пары, могут заработать достаточно большую сумму денег за девятимесячный период вынашивания, известный как «гестационное суррогатное материнство». Но привлечение и оплата услуг суррогатной матери не везде законны. Так, законы штатов о суррогатном материнстве в США сложны и противоречивы.

В Нью-Йорке и Мичигане, например, существует запрет на контракты о суррогатном материнстве, и вы можете отсидеть в тюрьме или заплатить значительные штрафы за это. Некоторые штаты, однако, настаивают на изменении этих правил. В 2018 году штат Вашингтон узаконил прямую оплату вынашивания ребенка, тогда как Калифорния разрешила суррогатное материнство с 2013 года.

Запишитесь на платные клинические исследования

Выплата: зависит от программы

Участники могут быть подопытными кроликами для новых медицинских продуктов, таких как препараты для лечения высокого кровяного давления, или принять участие в наблюдательных исследованиях, таких как исследование, которое фиксирует влияние различных образов жизни на здоровье сердца.

Субъектам обычно платят за участие в клинических испытаниях, и в большинстве случаев чем больше риск, тем больше вознаграждение. Если вы решите принять участие в исследовании, выбирайте с умом и осторожно.

Запишитесь на психологическое обучение

Выплата: зависит от программы

Платные психологические исследования, например изучающие человеческое поведение и работу мозга, могут не давать такой высокой доходности, как клинические испытания, но они, как правило, несут меньший риск и требуют меньшего времени.

К примеру, вот список последних платных исследований, которые предлагает Нью-Йоркский университет. Вы можете заработать 10 долларов США, чтобы определить некоторые цвета, или 130 долларов США, чтобы получить «мягкие удары по запястью» и погрузить руку в ванную с ледяной водой.

Пожертвуйте свой костный мозг

Выплата за пожертвование: возмещение транспортных и других расходов

Подобно продаже плазмы крови, вы также можете продавать свой костный мозг. Для людей, нуждающихся в трансплантации костного мозга, ожидание иногда может быть долгим и изнурительным. Костный мозг является одним из органов, которому тяжелее всего найти соответствие, ища трансплантацию. По данным Be The Match, вероятность найти совпадение составляет от 29 до 79 процентов «в зависимости от этнического происхождения пациента».

Донорам возмещают стоимость процедуры и транспортные расходы, а также могут компенсировать другие расходы в каждом конкретном случае.

Отдайте свое мертвое тело науке

Выплата: бесплатная кремация

Эта последняя идея вроде бы болезненная, но если вы считаете, что вас не беспокоят, когда вы уже мертвы, вы можете пожертвовать свое тело науке. Это помогает с различными видами исследований и образования.

Такие учреждения, как BioGift и Science Care, покрывают расходы на кремацию, которые могут достигать 1000 долларов США.

Как сообщал Курсор, ни одна отрасль медицины не обросла таким количеством мифов как трансплантология.

Также Курсор писал о том, что отца Илона Маска просят стать донором спермы.