Названы пять факторов, которые влияют на дефицит витамина D

Чтобы организм правильно функционировал, его нужно обогащать различными витаминами, антиоксидантами и полезными веществами. Одним из них является витамин D. Его дефицит может привести к проблемам со здоровьем, поэтому диетолог Пуджа Махия назвала несколько факторов, влияющих на его низкий уровень в организме.

Об этом пишет NDTV.

Специалист отметила, что первым фактором является ожирение. Если у человека избыточный вес, то его организм будет меньше усваивать витамин D, в таком случае он будет накапливаться в жировой ткани, а в центральном кровотоке его концентрация снизится.

Второй фактор — цвет кожи. Людям с темной кожей сложнее получить витамин с помощью солнца. С одной стороны меланин защищает их от радиации, но с другой блокирует усвоение данного элемента.

Снижать уровень витамина D в организме может также прием гиполипидемических препаратов.

Еще один фактор — вмешательство в организм. Если человек перенес бариатрическую операцию, это может привести к нарушению всасывания жира. Таким образом, шунтирование желудка может вызвать повышенный дефицит витамина D.

Ну и важное значение в этом деле имеет работа пищеварительной системы. Если у человека есть нарушения желудочно-кишечного тракта, например, синдром раздраженного кишечника, то витамин D и другие витамины будут хуже усваиваться организмом.

Диетолог также отметила, что пополнить запасы этого элемента можно с помощью рыбьего жира, а еще организм стоит обогатить печенью трески, лососем, сардинами, лесными грибами, яичными желтками.

«Курсор» писал ранее, что витамин D играет важную роль в организме. Он помогает укреплять кости и поддерживать правильную работу иммунной системы. Кроме того было доказано, что витамин способствует менее тяжелому протеканию коронавирусной болезни. Как оказалось недавно, этот витамин также играет большую роль еще и в поддержании нормального веса человека.

Еще мы писали, что американские врачи выяснили интересные свойства витамина D, который оказался совершенно незаменимым для поддержки и защиты сердечной мышцы.

Напомним, наше тело нуждается в правильном количестве витамина D, чтобы нормально функционировать — как физически, так и умственно — и появляется все больше доказательств, связывающих недостаток витамина D с депрессией.