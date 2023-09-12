Названы три простых продукта, которые делают тело красивым и подтянутым после 40 лет

Давайте изучим значение нежирных белков, выясним их общие источники и поймем их ключевую роль в поддержании мышечной массы и эффективном контроле в...

Включение нежирных белков в ваш рацион имеет важное значение для общего состояния здоровья, и с возрастом это становится еще более важным.

SheFinds проконсультировались с Джесси Федером, личным тренером и дипломированным диетологом, чтобы определить три лучших варианта нежирного белка, которые помогут вам нарастить мышечную массу и более эффективно похудеть после 40 лет. По мнению Федера, лучшими вариантами являются рыба, белое мясо и бобовые.

Рыба, такая как лосось, форель и тунец, является источником питательных веществ. Они богаты высококачественным белком и незаменимыми жирными кислотами омега-3, что делает их идеальными для оптимизации состава тела, поддержки роста и восстановления мышц, уменьшения воспалений и повышения метаболизма.

Белое мясо, такое как курица и индейка, — еще один ценный выбор. Эти нежирные белки содержат мало насыщенных жиров и богаты незаменимыми аминокислотами, которые имеют решающее значение для синтеза мышечного белка. Они помогают поддерживать мышечную массу, что с возрастом становится все более важным, поскольку поддерживает обмен веществ и общую силу.

Наконец, бобовые, в том числе чечевица, фасоль и нут, предлагают фантастический ресурс для наращивания мышечной массы и сжигания жира у людей старше 40 лет. Они богаты клетчаткой и белком, обеспечивая устойчивое высвобождение энергии, стабильный уровень сахара в крови и ощущение сытости. полнота. Кроме того, бобовые богаты питательными веществами и способствуют улучшению здоровья кишечника, что может быть особенно полезно для пожилых людей, которым часто не хватает клетчатки в рационе.

Включение этих источников нежирного белка в пищу может помочь вам сохранить мышцы и достичь более здорового состава тела с возрастом, как рекомендует эксперт Джесси Федер.

Курсор писал, что диетолог назвала два неожиданных продукта из наших кухонных шкафов, которые могут привести к увеличению талии.