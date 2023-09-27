Некоторые овощи вредны для пищеварения — доктор назвала список

Некоторые богатые питательными веществами овощи могут вызывать дискомфорт.

Будьте осторожны с некоторыми «полезными» овощами, так как они могут привести к газообразованию и вздутию живота, предупреждают эксперты. Овощи жизненно важны для сбалансированного питания, поскольку они содержат питательные вещества, витамины, минералы и клетчатку. Они бывают разных форм, цветов и вкусов. Тем не менее, некоторые богатые питательными веществами овощи могут вызывать у некоторых людей дискомфорт.

Доктор Блен Тесфу, эксперт по вопросам здоровья пищеварительной системы, рассказала SheFinds, что брокколи, цветная капуста и капуста являются потенциальными виновниками газообразований и вздутия живота. Эти овощи содержат сложные сахара и волокна, такие как рафиноза и фруктоза, которые могут ухудшить пищеварение. Когда они достигают толстой кишки, кишечные бактерии ферментируют их, вызывая образование газа.

Например, капуста содержит соединения серы, которые при расщеплении бактериями толстой кишки выделяют газы, такие как сероводород, способствующие вздутию живота. Несмотря на это, эти овощи являются источником питательных веществ.

Если вы столкнулись с дискомфортом, подумайте об умеренном потреблении или попробуйте другие способы приготовления пищи, которые могут уменьшить количество газообразующих соединений. Тесфу рекомендует постепенно увеличивать потребление клетчатки и избегать обезвоживания, чтобы помочь вашей пищеварительной системе со временем адаптироваться к этим овощам.

Подводя итог, можно сказать, что, хотя эти овощи могут у некоторых вызывать газообразование и вздутие живота, они содержат необходимые питательные вещества. Отрегулируйте свое потребление и методы приготовления, чтобы наслаждаться их преимуществами без дискомфорта.

Курсор писал, что назван овощ, который за считанные минуты снижает уровень сахара в крови.