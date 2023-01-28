Новое исследование показывает, как электронные сигареты влияют на легкие

Согласно результатам нового исследования на мышах, электронные сигареты могут вызывать изменения в легких на клеточном и молекулярном уровне,

Ученые также зафиксировали изменения в составе легочных иммунных клеток и измененные уровни генов и белков в легких.

Новое исследование было опубликовано в журнале FASEB.

Результаты нового исследования показываею, что электронные сигареты могут вызывать клеточные и молекулярные изменения в легких. В частности, длительное вдыхание аэрозолей электронных сигарет мышами вызывало изменения в составе легочных иммунных клеток животных и изменяло уровни генов и белков в легких.

Ученые обнаружили, что даже незначительное воздействие аэрозолей от JUUL — марки электронных сигарет, популярной среди молодежи и молодых людей — оказало значительное влияние.

«Последствия вейпинга для здоровья неизвестны. Наши результаты показывают, что вдыхание пара, выделяемого электронной сигаретой популярной марки, вызывает обширные изменения в легких, данные, которые еще раз подчеркивают, что эти продукты не являются инертными и могут привести к повреждению легких при длительном использовании», — сказала автор-корреспондент Кэролин. Дж. Бэглоле, доктор философии, Университет Макгилла, (Монреаль, Квебек).

Ранее Курсор писал, что обнаружен новый вред электронных сигарет. Исследователи из Каролинского института (Швеция) провели эксперименты и в очередной раз показали, что представления о безопасности электронных сигарет являются заблуждением.

Ранее мы рассказывали, на самом ли деле электронные сигареты помогают бросить курить. Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в рамках нового эксперимента установили, что курильщики с большей вероятностью отказываются от электронной сигареты, чем от обычной.

«Курсор» сообщал, что экспертам удалось опровергнуть распространенный миф о курильщиках.

Помимо этого недавно исследователи зафиксировали новый вред пассивного курения.