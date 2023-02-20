Новое исследование проливает свет на происхождение жизни на Земле

Первые признаки жизни появились на Земле в виде микробов около 4-х млрд лет назад.

Хотя ученые до сих пор точно определяют, когда и как появились эти микробы, ясно, что появление жизни неразрывно связано с химическими и физическими характеристиками ранней Земли.

«Разумно предположить, что жизнь могла бы начаться по-другому — или вообще не начаться — если бы химические характеристики нашей планеты были другими», — говорит Дастин Трейл, профессор наук о Земле и окружающей среде в Рочестерском университете.

В статье, опубликованной в журнале Science, Трейл и Томас МакКоллом, научный сотрудник Университета Колорадо в Боулдере, раскрывают ключевую информацию в поисках ответа. Исследование имеет важное значение не только для открытия происхождения жизни , но и для поиска жизни на других планетах.

«Сейчас мы переживаем захватывающее время, когда человечество ищет жизнь на других планетах и ​​лунах, а также в других планетных системах. Но мы до сих пор не знаем, как — или даже когда на самом деле — жизнь зародилась на нашей собственной планете. Такие исследования помогают определить конкретные условия и химические пути, которые могли способствовать возникновению жизни, работа, которая, несомненно, сыграет важную роль в искать жизнь за пределами нашей планеты», — говорит Трейл.

Трейл и МакКоллом изучили состав и характеристики флюидов в литосфере — внешнем слое Земли, включающем кору и верхнюю мантию — миллиарды лет назад. Эти литосферные флюиды являются ключевыми путями для транспортировки растворенных частей горных пород и минералов между недрами Земли и гидротермальными бассейнами на ее внешней стороне, где могла сформироваться микробная жизнь.

Ученые провели эксперименты с высоким давлением и высокой температурой и применили эти результаты к цирконам ранней Земли, надежному типу минералов, собранных на участках в Западной Австралии, для определения давления кислорода, содержания хлора и температуры литосферных флюидов за миллиарды лет. Затем они вводят эту информацию в компьютерные модели. Модели позволили им смоделировать свойства литосферных флюидов и, в свою очередь, смоделировать, какие металлы могли пройти через флюиды, чтобы достичь гидротермальных бассейнов на поверхности Земли.

«Наше исследование показывает, что такие металлы, как марганец, могут функционировать как важные связующие звенья между «твердой» Землей и возникающими биологическими системами на поверхности Земли», — говорит Трейл и добавил, что это исследование поможет ученым, изучающим происхождение жизни, вводить более конкретные данные в свои эксперименты и модели.

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