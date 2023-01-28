Новое исследование раскрывает ключи к разгадке развития эпилепсии

Черепно-мозговая травма является основной причиной эпилепсии, хронического неврологического расстройства, характеризующегося повторяющимися припадками, от которого страдают около 50 млн человек.

Исследовательская группа во главе с Бретом Смитом, профессором и главой Департамента биомедицинских наук, обнаружила специфические нейронные процессы, которые могут помочь в будущих профилактических методах лечения посттравматической эпилепсии.

Выводы, опубликованные в The Journal of Neuroscience, показывают, что активация подмножества нейронов гиппокампа играет ключевую роль в изменениях, происходящих при развитии посттравматической эпилепсии, и может иметь восстановительный характер.

«Мы знаем, что травма вызывает каскад событий, которые могут вызвать эпилепсию. Мы хотим точно понять, что происходит и каковы конечные точки, а затем работать в обратном направлении, чтобы попытаться остановить развитие эпилепсии после черепно- мозговой травмы», — говорит Смит.

Неврологические исследования в лаборатории Смита сосредоточены на двух разных программах: одна направлена на выявление нейронных изменений, связанных с развитием эпилепсии, для изучения которых команда создала ведущие модели в этой области, а другая исследует, как мозг влияет на гипергликемию и способствует этому при диабете.

Для этого исследования команда Смита изучила нейроны, называемые зубчатыми гранулярными клетками, которые постоянно регенерируют в областях мозга, которые имеют решающее значение для обучения и памяти и также часто поражаются эпилепсией. Команда была удивлена, обнаружив, что, когда они были активированы, активность других клеток мозга, связанных с эпилепсией, подавлялась. И что клетки, образовавшиеся непосредственно перед черепно-мозговой травмой , с гораздо большей вероятностью активировали эту цепь, чем те, которые образовались в другие моменты времени.

«Мы долгое время наблюдали за тем, как эти синаптические связи реорганизуются при эпилепсии. Теперь мы можем более внимательно рассмотреть конкретные связи этих клеток, которые формируются в разное время», — говорит Смит.

Ученые далее намерен изучить, восстанавливает ли это новое соединение функцию и возникает ли оно при других типах эпилепсии.

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