Пилот развернул самолет, чтобы показать пассажирам поразительный вид из окна

17:28, Сегодня
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Фото: Pixabay

Пассажиры были очень благодарны за такое неожиданное решение.

Пилот самолета, выполняющий рейс авиакомпании easyJet из Исландии в Великобританию, развернулся на 360 градусов над Северным морем, чтобы показать пассажирам вид на северное сияние.

Об этом сообщает Sky News.

Зрелище, известное также как Аврора (Aurora Borealis), было видно из южных районов Англии. Северное сияние привлекло внимание не только пассажиров, благодарных пилоту, но и людей, находившихся на земле в это время.

На улицах и смотровых площадках собралось множество людей, которые решили наблюдать за этим явлением своими глазами. Северное сияние обычно лучше всего видно в высокоширотных регионах, расположенных ближе к Арктике, например, в Скандинавии.

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