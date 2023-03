Пилот развернул самолет, чтобы показать пассажирам поразительный вид из окна

Пилот самолета, выполняющий рейс авиакомпании easyJet из Исландии в Великобританию, развернулся на 360 градусов над Северным морем, чтобы показать пассажирам вид на северное сияние.

Об этом сообщает Sky News.

Зрелище, известное также как Аврора (Aurora Borealis), было видно из южных районов Англии. Северное сияние привлекло внимание не только пассажиров, благодарных пилоту, но и людей, находившихся на земле в это время.

На улицах и смотровых площадках собралось множество людей, которые решили наблюдать за этим явлением своими глазами. Северное сияние обычно лучше всего видно в высокоширотных регионах, расположенных ближе к Арктике, например, в Скандинавии.

The Captain of @Finnair flight AY488 from KAO to HEL made a 360 turn in the air so all passengers could enjoy the magic Northern Lights last night

Photo by @KomiKirsi #NorthernLights #AuroreBoreale pic.twitter.com/IbOnG4gkzb

— James Hydzik (@JamesHydzik) February 28, 2023