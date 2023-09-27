Полезные и вредные жиры - врач рассказала, в каких продуктах содержатся

Жиры необходимы организму наряду с витаминами и другими полезными веществами. Однако не все они одинаково полезны.

Многие ошибочно считают, что наличие жира в пищи - это вредно, поэтому стараются его полностью исключить. Однако, есть особый класс "полезных" жиров, более известных как ненасыщенные и они должен составлять около 25 процентов нашего рациона.

Об этом на своей странице в Instagram рассказала диетолог Юлия Науменко.

По ее словам, "полезные" жиры включены в такие продукты как льняное и кунжутное масла, тунец, семга, авокадо, орехи, форель, лосось, рыбий жир, семена льна, семена чиа. Они благоприятно действуют на организм, поскольку содержат в своем составе специальные соединения, известные как омега-3 жирные кислоты, что необходимы организму для правильного функционирования.

А "плохие" жиры содержатся в таких продуктах, как маргарин, картофель фри, бекон, печенье, пончики, масло репсовое, чипсы, круассан, колбаса, продукция KFC, поэтому их количество в рационе следует минимизировать. Диетолог советует, например, вместо рапсового масла лучше использовать подсолнечное или оливковое.

"Курсор" писал ранее, что во время похудения очень важно следить за своим рационом, поэтому американский диетолог Лиза Ричардс посоветовала чаще употреблять яблоки, которые являются вкусным, полезным и бюджетным фруктом.

Еще мы писали, что многие люди не понимают, чем белый рис отличается от коричневого. Но доктор натуропатической медицины Лиз Картер рассказала, какой из них полезнее для здоровья.

Напомним, что питание - важный элемент, напрямую влияющий на самочувствие и состояние здоровья, соответственно, необходимо сделать так, чтобы продукты, попадающие в наш рацион были вкусными, качественными и полезными. Особенно в преддверии холодов нужно укрепить иммунитет.