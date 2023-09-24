Популярный напиток помогает улучшить память - ученые

Специалисты кормили препаратом стареющих лабораторных мышей в течение 30 дней, а затем запустили грызунов в водный лабиринт Морриса.

Японские ученые из Университета Цукубы (Япония) выяснили, что содержащийся в кофе растительный алкалоид тригонеллин (ТГ) стимулирует мозговые функции, связанные с памятью и пространственным мышлением. Это показали эксперименты на мышах с ускоренным старением.

Результаты исследования публикует научный журнал GeroScience.

Специалисты кормили ТГ стареющих лабораторных мышей в течение 30 дней, а затем запустили грызунов в водный лабиринт Морриса (небольшой бассейн со скрытой под водой платформой). Оказалось, что получавшие тригонеллин животные находили спасительный островок быстрее, чем мыши, которым не давали вещество.

Ученые проанализировали гиппокамп (область мозга, отвечающую за кратковременную память) подопытных мышей, чтобы изучить основные молекулярные механизмы.

Они обнаружили, что ТГ существенно повлияли на сигнальные пути, связанные с развитием нервной системы, функциями митохондрий, воспалением и высвобождением нейротрансмиттеров. Тригонеллин подавлял нейровоспаление, а также ускорял передачу дофамина, норадреналина и серотонина, устраняя возникающие при старении когнитивные нарушения.

Как сообщал Курсор, с возрастом наша память ухудшается, но есть способы, которые помогают сохранить в старости более высокие когнитивные показатели. И одним из самых неожиданных и простых факторов, способных помочь в этом деле, является наличие домашнего животного.

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