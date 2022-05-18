Появилось видео, как инспекторы спасают хищных птиц, утонувших в сточных водах в Араве

Несколько дней назад в рамках обычного инспекционного патруля инспекторы Управления по охране природы обнаружили пять хищных птиц, которые были погружены в сточные воды.

Инспекторы Управления природы и парков спасли пять хищных птиц, утонувших в сточных водах в Араве.

תיעוד: פקחי רשות הטבע והגנים הצילו חמישה עופות דורסים ששקעו במי שפכים בערבה (מיכל וסרמן, צילום: גולן רידר, רשות הטבע והגנים) pic.twitter.com/XN3iGDrzn4 — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2022

Опознав их, инспекторы Управления природы и парков бросились на их спасение, проведя сложную и тщательную операцию. После того, как их вытащили из грязи, инспекторы перевезли их в близлежащий заповедник для осмотра и лечения квалифицированными сотрудниками, которые также обеспечили их подходящим питанием для укрепления.

Через несколько дней после их спасения и после лечения, наблюдения и медицинского осмотра инспекторы Управления природы и парков выпустили их обратно в природу для дальнейшей миграции в европейские страны.

По словам специалиста из Управления природы и парков, «Миллионы птиц сейчас мигрируют из Африки в Европу через Израиль и район Эйлата и, в частности, Араву, и для них это важный пункт для отдыха и освежения в долгом миграционном пути».

«Не раз мы встречаем на миграционном пути истощенных или раненых птиц, которым нужна помощь и забота. Если бы мы не прибыли вовремя, они, не имея возможности выбраться, несомненно, умерли бы в агонии».

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