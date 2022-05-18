Появилось видео, как инспекторы спасают хищных птиц, утонувших в сточных водах в Араве

Инспекторы Управления природы и парков спасли пять хищных птиц, утонувших в сточных водах в Араве.
Опознав их, инспекторы Управления природы и парков бросились на их спасение, проведя сложную и тщательную операцию. После того, как их вытащили из грязи, инспекторы перевезли их в близлежащий заповедник для осмотра и лечения квалифицированными сотрудниками, которые также обеспечили их подходящим питанием для укрепления.
Через несколько дней после их спасения и после лечения, наблюдения и медицинского осмотра инспекторы Управления природы и парков выпустили их обратно в природу для дальнейшей миграции в европейские страны.
По словам специалиста из Управления природы и парков, «Миллионы птиц сейчас мигрируют из Африки в Европу через Израиль и район Эйлата и, в частности, Араву, и для них это важный пункт для отдыха и освежения в долгом миграционном пути».
«Не раз мы встречаем на миграционном пути истощенных или раненых птиц, которым нужна помощь и забота. Если бы мы не прибыли вовремя, они, не имея возможности выбраться, несомненно, умерли бы в агонии».
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