Появилось видео, как инспекторы спасают хищных птиц, утонувших в сточных водах в Араве

11:13, Вчера
Интересные факты, Новости Израиля
Птица удод фото
Фото: wikipedia.org

Несколько дней назад в рамках обычного инспекционного патруля инспекторы Управления по охране природы обнаружили пять хищных птиц, которые были погружены в сточные воды.

Инспекторы Управления природы и парков спасли пять хищных птиц, утонувших в сточных водах в Араве.

Опознав их, инспекторы Управления природы и парков бросились на их спасение, проведя сложную и тщательную операцию. После того, как их вытащили из грязи, инспекторы перевезли их в близлежащий заповедник для осмотра и лечения квалифицированными сотрудниками, которые также обеспечили их подходящим питанием для укрепления.

Через несколько дней после их спасения и после лечения, наблюдения и медицинского осмотра инспекторы Управления природы и парков выпустили их обратно в природу для дальнейшей миграции в европейские страны.

По словам специалиста из Управления природы и парков, «Миллионы птиц сейчас мигрируют из Африки в Европу через Израиль и район Эйлата и, в частности, Араву, и для них это важный пункт для отдыха и освежения в долгом миграционном пути».

«Не раз мы встречаем на миграционном пути истощенных или раненых птиц, которым нужна помощь и забота. Если бы мы не прибыли вовремя, они, не имея возможности выбраться, несомненно, умерли бы в агонии».

«Курсор» писал ранее, что ученые раскрыли новый секрет взаимоотношений кошек с людьми.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ:
Читайте также