Названы ягоды для более быстрой потери веса после 50 лет

Фрукты и йогурт могут быть идеальным дуэтом, богатым клетчаткой, который можно есть как часть вашего завтрака и как сытный перекус в любое время дня.

SheFinds.com связались с зарегистрированными диетологами, нутрициологами, личными тренерами и другими экспертами в области здравоохранения, чтобы узнать о трех проверенных фруктах, которые при добавлении в греческий йогурт, смузи или другие блюда на завтрак могут творить чудеса со здоровьем кишечника и способствовать более гладкому пищеварению. Кроме того, они также могут помочь вам сбросить вес и способствовать здоровому старению.

1. Ежевика

Употребление в пищу перекусов или блюд с высоким содержанием клетчатки «желательно по многим причинам» с точки зрения здоровья вашего кишечника, объясняет диетолог Эми Липперт, отмечая, что клетчатка «поддерживает здоровье пищеварительной системы», помогает в «детоксикации», «питает микробиом», помогает «регулировать уровень сахара в крови», а также сохраняет нас «надолго сытыми». Она называет ежевику отличным фруктом, который можно добавить в ежедневный йогурт, чтобы получить блюдо, «богатое клетчаткой».

2. Черника

Ягоды почти всех сортов, но «особенно черника», говорит диетолог Лиза Ричардс, содержат «клетчатку и фитонутриенты», которые действуют как антиоксиданты в организме. «Антиоксиданты работают над уменьшением повреждения свободными радикалами от токсинов, которые приводят к воспалению и хроническим заболеваниям, а также к внешним воздействиям, таким как те, которые связаны со старением», — добавляет Ричардс.

3. Малина

Малина — одна из самых богатых клетчаткой ягод, объясняет диетолог Эми Рихтер. Она говорит, что в 1 чашке малины восемь граммов клетчатки. «Это почти 30% ваших потребностей в клетчатке в течение дня», — добавляет она. Это делает малину отличным выбором для здорового дополнения к вашему йогурту, который может удовлетворить ваши пристрастия к сладкому, не беспокоясь о наборе веса.

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