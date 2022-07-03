Разгадан секрет выживания динозавров в условиях глобального похолодания

Американские исследователи пришли к выводам, что динозавры смогли захватить лидерство в древнем мире благодаря способности выживать в условиях резкого уменьшения температур.

Новое исследование экспертов показывает, что динозавры развивались в условиях абсолютного холода, а не в зеленых джунглях Юрского периода, как считалось ранее. Вначале динозавры считались настоящими изгоями в триассовом периоде, когда хозяевами были гигантские танистрофы, сайры с бронированными спинами и дрепанозавры с мощными хвостами.

Согласно исследованию ученых Колумбийского университета, динозавры смогли захватить лидерство над многими рептилиями, поскольку быстро адаптировались к холоду.

Резкое уменьшение температур привело к массовой гибели многих видов до юрского периода, а вот динозаврам удалось пережить сильные перепады температур.

Американские ученые спроектировали климатические модели и выяснили, что полюсы покрывались сплошным льдом на целые десятилетия. В частности озера северо-западного Китая полностью замерзли на десятки лет.

Подтверждение этого получили неожиданно. Эти озера берут воду из мелких рек, дно которых покрыто илом и песком. Но учеными была обнаружена галька размером до 1,5-2 см. Ее появление могли спровоцировать только перемещения ледяных глыб.

Принесенные камни гальки были обнаружены рядом с останками динозавров, что, по мнению ученых, подтверждает, что динозавры адаптировались к ледяным условиям жизни.

Деннис Кент, один из исследователей, заявил: «Мы выяснили, что эти места регулярно замерзали, однако динозавры прекрасно справлялись».

По мнению экспертов, динозавры имели перья, и это позволило им выжить в полярных условиях на протяжении миллионов лет.

«Наши выводы подтвердили, что динозавры эволюционировали в условиях абсолютного холода, а не в жарких джунглях Юрского периода, как ранее представляли», — заключили исследователи.

«Курсор» писал, что ученые обнаружили неожиданную находку в гнезде динозавров.

Мы сообщали, что в США обнаружили редкую орхидею, которую 120 лет считали вымершей.