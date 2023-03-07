Сомнолог объяснил, чем заниматься 3 часа до сна, чтобы выспаться

Спать 8 или даже 10 часов — это не гарантия того, что вы проснетесь бодрыми.

Сон – очень важная часть нашей жизни, потому что во время ночного отдыха организм восстанавливает силы. Но многие люди сталкиваются с проблемами, которые не позволяют им качественно отдыхать и высыпаться.

Об этом пишет издание Doctorpiter.

Сомнолог Александр Казаченко отметил, что есть многие факторы, которые провоцируют микропробуждение, а из-за них мозг не может нормально расслабиться. Это может быть стресс, чрезмерная физическая или умственная активность перед сном.

Чтобы справиться с проблемой, нужно как минимум за три часа до сна забыть о рабочих делах, домашних хлопотах и других активностей. Вместо этого врач советует почитать книгу, пообщаться с семьей или друзьями, сходить на прогулку, заняться йогой или помедитировать.

Если это не помогает, тогда стоит обратиться к специалисту и выяснить причину, а после этого пройти курс лечения.

«Курсор» писал ранее, что постоянное недосыпание сразу отражается на самочувствии и на состоянии здоровья знают все. Но не всем известно, то также опасно спать больше нормы.

Еще мы писали, что спать на боку, животе или опираясь на что-либо небезопасно для позвоночника, поскольку он деформируется в процессе сна.

Напомним, что маски для сна являются важным аксессуаром, с помощью которого человек быстрее погружается в сон, расслабляется, и как оказалось, улучшает свои когнитивные функции.