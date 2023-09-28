Продукты, которые вредят вашим зубам, ослабляют иммунитет и приводят к набору весу

Эксперты назвали популярные продукты, которые очень вредны для здоровья. Они портят ваши зубы, ослабляют иммунитет и часто становятся причиной набора лишнего веса.

Об этом сообщила лор и нутрициолог Яна Петренко в Instagram.

Плавленый сыр многие едят на завтрак или в качестве закуски. Но этот продукт содержит большое количество жира и есть высококалорийным. Поэтому его нельзя есть людям, которые имеют лишний вес и следят за своей фигурой. Из-за присутствия в составе различных пищевых добавок и большого количества натриевых соединений его следует употреблять с осторожностью аллергиком, тем, кто испытывает проблемы с сосудами или с артериальным давлением.

Сладкие газированные напитки не несут организму никакой пользы. При большом употреблении газированных напитков вымывается кальций из организма настолько быстро, что это может приводить даже к остеопорозу. Также употребление сладких напитков плохо влияет на зубы, а особенно на детские. А еще они очень калорийны.