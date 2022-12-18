Ученые назвали причину падения Римской империи

Климатические изменения привели к новым стратегиям поведения народов в борьбе с экономическими проблемами.

Группа ученых из Кембриджского университета опубликовала новую теорию, объясняющую вторжение гуннов в Древний Рим. В исследовании, вышедшем в Журнале римской археологии, утверждается, что сильные засухи 430-450-х годов нашей эры нарушили привычный образ жизни придунайских пограничных провинций восточной Римской империи.

Об этом пишет портал borgexpert.com.

Отмечается, что климатические изменения привели к новым стратегиям поведения народов в борьбе с экономическими проблемами.

Исследователи изучили информацию о ежегодных изменениях климата за последние 2000 лет на основе анализа реконструированных годовых колец деревьев. По данным, полученным учеными, территория современной Венгрии пережила множество эпизодов аномальной засухи в IV и V веках нашей эры. Климатические колебания, в частности периоды засухи с 420 по 450 год нашей эры, сократили урожайность и пастбища для животных за пределами поймы Дуная и Тисы, считают исследователи.

При этом, если текущая датировка исторических событий верна, наиболее разрушительны гуннские набеги 447, 451 и 452 н. е. совпали с чрезвычайно засушливым летом в Карпатском бассейне.

«Вызванный климатом экономический кризис мог потребовать от Аттилы и других лидеров гуннов добычи золота из римских провинций, чтобы сохранить военные отряды и поддерживать лояльность между элитами. Таким образом, бывшие пастухи, занимавшиеся верховой ездой, стали рейдерами», — предполагают исследователи.

Вторжение гуннов в восточную и центральную Европу в 4-м и 5-м веках нашей эры считается первым событием, вызвавшим «Великое переселение» «варварских племен», что привело к падению Римской империи. Однако долгое время оставалось непонятно, откуда пришли гунны и каково было их влияние на позднеримские провинции.

Как сообщал Курсор, древние римляне прокладывали свои дороги, исходя из военных целей. Они были необходимы для военной логистики, но обеспечивали развитие придорожных регионов в будущем.

Также Курсор писал о том, что, по данным археологов, древние римляне на трибунах Колизея ели даже пиццу.