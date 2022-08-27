Ученые обнаружили новую планету, она полностью покрыта водой

Канадские ученые обнаружили, а теперь намерены изучить новую планету, которая в пять раз тяжелее Земли и на 30 процентов состоит из воды.

Недалеко от Земли (по космическим меркам) обнаружена новая экзопланета, поверхность которой полностью покрыта толстым слоем воды.

Канадские ученые из Университета Монреаля проводили исследования телескопом TESS, сообщает Forbes.

Новая планета названа TOI-1452 b.

Ученые рассказали, что планета вращается вокруг небольшой звезды в созвездии Дракона. TOI-1452 b расположена непосредственно в границах между зоной ледников и точкой кипения, что позволяет воде находиться в жидком состоянии.

Характеристики планеты: размеры TOI-1452 b на 70% больше размеров Земли, ее масса превышает Земную в пять раз, а масса воды составляет не менее 30% общей массы планеты. При этом экзопланета имеет каменистое дно. Температура на поверхности, согласно оценкам исследователей, примерно равна + 53 °C.

Расстояние от экзопланеты TOI-1452 b до нашей Земли около 100 световых лет, поэтому ученые намерены изучить ее более тщательно.

Для этого будет задействован гигантский телескоп NASA «Джеймс Вебб».

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