Ученые определили новый признак старения

Отличительной чертой старения является особая характеристика, которая проявляется в нашем организме по мере старения и способствует ухудшению функций и повышению риска возрастных заболеваний.

Совместное исследование Университета Хельсинки и Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии показало, что церамиды, класс жировых молекул, известных как сфинголипиды, начинают накапливаться в мышцах с возрастом и препятствуют их функционированию. Керамиды играют жизненно важную роль в защите кожи и обычно входят в состав средств по уходу за кожей. Несмотря на их пользу для кожи, влияние церамидов на старение до сих пор оставалось неясным.

Работа ученых была опубликована в Nature Aging.

С возрастом у людей обычно уменьшается количество мышечной ткани и снижается функциональная способность. В текущем исследовании ученые заметили, что количество церамидов и других молекул сфинголипидов в мышечной ткани увеличивается, когда люди становятся старше. Поскольку сфинголипиды служат внутренними мессенджерами клеток, это имеет значение.

«Связь между сфинголипидами и старением и связанными с ним заболеваниями является широкой и увлекательной темой, поскольку они опосредуют ряд задач в клетках, включая деление и дифференцировку клеток, а также передачу сигналов инсулина», — говорит доктор медицины Пиркка-Пекка Лаурила.

Для начала ученые исследовали, может ли ингибирование производства церамидов в клетках остановить саркопению или потерю мышечной массы, связанную со старением. Они вводили препарат мириоцин, который, как известно, ингибирует выработку церамидов, во внутрибрюшинную полость стареющим мышам. Мириоцин замедлял саркопению у мышей, сохраняя их мышечную силу и улучшая баланс и способность к бегу. Было обнаружено, что эффекты были связаны с функцией мышечных стволовых клеток.

«Мы обнаружили, что при ингибировании производства церамида количество мышечных стволовых клеток и их функциональная способность сохранялись лучше», — говорит профессор Йохан Ауверкс.

У мышей, получавших мириоцин, стволовые клетки более эффективно дифференцировались в зрелые мышечные волокна, увеличивая количество белых мышечных волокон, поддерживающих мышечную силу и скорость.

Исследование открывает новое направление исследований влияния церамидов и других сфинголипидов на старение и способствует разработке потенциальных терапевтических стратегий с использованием сфинголипидов также у людей.

Ранее Курсор писал, что ученые разработали тест для определения длительности жизни. Выявить потенциальных долгожителей можно с помощью простого испытания.

Как информировал Курсор, на биологический возраст влияет генетика, образ жизни, окружающая среда и привычки человека, считают ученые, проводившие исследования этого вопроса.

Ранее Курсор писал, что назван напиток, способный понизить давление и продлить жизнь.

Также редакция сайта делилась советами для снижения риска деменции.