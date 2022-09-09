Ученые утверждают, что люди начали есть кашу с молоком 5,5 тысяч лет назад

Исследователи нашли внутри фрагментов керамики возрастом 6000 лет следы злаков и пришли к выводу, что жители современной Шотландии начали употреблять молочную пшеничную кашу примерно 3600-3300 гг. до н.э.

Археологи раскопали на Внешних Гебридских островах (Шотландия) древние глиняные горшки и обнаружили в них следы злаков. Они пришли к выводу, что в эпоху неолита местные общины питались, среди всего прочего, пшеницей.

Об этом сообщает Nature.

Указанные горшки находились среди самых ранних образцов керамики на Британских островах. Обугленные части растений преимущественно указывают на ячмень. Исследование остатков провели на 59 фрагментах керамики, которые извлекли из четырех доисторических кранногов. Речь идет о полностью или частично искусственных островках в реках или эстуариях, над которыми возводили сооружения.

«Биомаркеры, которые мы рассматриваем, чтобы идентифицировать злаки, состоят из нескольких соединений. Один класс, алкилрезорцины, часто встречаются в большинстве злаков (например, в пшенице, ячмене, роже и так далее), но между злаками существуют разные закономерности. Паттерн, обнаруженный в нашем образце, лучше всего соответствует тому, который имеют современные виды пшеницы», – утверждает исследователь из Бристольского университета Саймон Хамманн.

Благодаря этому открытию ученые смогли получить ценную информацию о кулинарных традициях первых фермеров, которые жили на северо-западной окраине Европы. По словам экспертов, древние люди, образ жизни которых до сих пор преимущественно покрыт мраком, употребляли пшеницу как густую или жидкую кашу, сваренную в глиняных горшочках на молоке.

«Именно в древней керамике, обнаруженной среди кранногов на Внешних Гебридских островах Шотландии, мы нашли следы молочной пшеничной каши, датируемые примерно 3600-3300 гг. до н.э. Древние семена злаков редко можно найти вместе с глиняной посудой или в церемониальных контекстах», – добавили исследователи.

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