Ученые выяснили, во сколько нужно завтракать, чтобы похудеть

В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Они придерживались традиционного рациона питания.

Поздний завтрак и ранний ужин способствуют снижению веса, свидетельствует результаты эксперимента ученых из Университета Суррея в Великобритании.

Исследование, опубликованное в Journal of Nutritional Sciences, приводит научный портал EurekAlert.

В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Они придерживались традиционного рациона питания, без строгих ограничений, но девять из них завтракали на полтора часа позже обычного и на полтора часа раньше ужинали.

В итоге люди, изменившие время приема пищи, похудели в два раза больше, чем люди, питающиеся по старому графику. Также первая группа заявила, что у них снизился аппетит и уменьшилось количество перекусов в течение дня.

Доктор Джонатан Джонстон из Университета Суррея заверил, что на примере исследователей его команда увидела, что соблюдение такого приема пищи не всегда может быть совместимо с семейной и социальной жизнью. Однако нужно стремиться к этому, поскольку потенциальные преимущества такой диеты очевидны, отметил он.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.

Напоминаем, что названы пищевые привычки, от которых нужно отказаться после 50 лет. С возрастом важно контролировать свой рацион питания, потому что правильные пищевые привычки будут обеспечивать вам хорошее самочувствие, настроение и энергичность. Эксперты рассказали, от чего следует отказаться, чтобы замедлить процесс старения и уберечь здоровье.